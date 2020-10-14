В отношении президента «Нобель Ойл» завели дело за неуплату налогов на 55 млн рублей

В отношении президента нефтяного холдинга «Нобель Ойл» Григория Гуревича возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Об этом 14 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, с 2013 года он задолжал государству почти 55 млн рублей.

В июле сообщалось, что Гуревича задержали по делу о крупном мошенничестве. Вместе с ним был задержан еще один фигурант дела Сергей Шаповал.

По данным открытых источников, Гуревич ранее занимал пост председателя совета директоров банка «Рублев», Шаповал являлся членом совета директоров.

27 июня 2018 года ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка. По величине активов «Рублев» на тот момент занимал 176-е место в российской банковской системе.