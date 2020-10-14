Штормовой ветер ожидается в Красноярске

Жителей Красноярска предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. В городе ожидается штормовой ветер и мокрый снег.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днем достигнет +8 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. При этом в Красноярске выпадет дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Скорость ветра будет достигать 23 м/с.

Жителям города рекомендуют избегать деревьев, рекламных щитов и легких конструкций во время непогоды.

Ранее сообщалось, что арктический фронт принес первый снег в Еврейскую автономную область. Установлению снежного покрова препятствуют положительные дневные температуры.