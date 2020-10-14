Первый снег принес арктический фронт в ЕАО

В ЕАО пришло похолодание. Арктический фронт принес в автономию первый снег. Циклон задержится в регионе на пару дней. Затем немного потеплеет.

Как рассказала ИА EAOMedia ведущий синоптик областного гидрометеобюро Наталья Алешина, осадки в виде снега зафиксированы на метеостанции Облучье и Ленинское.

Эксперт сообщила, что по среднемноголетним значениям для середины октября для этой местности снег не редкость. Смешанные осадки случались в ЕАО и в сентябре. Незначительный снежный покров временный, поскольку дневные температуры еще положительные.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу недели похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом рассказали в столичном метеобюро.