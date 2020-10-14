Коммунисты возмутились появлением масок на памятниках в Екатеринбурге

Коммунисты Свердловской области раскритиковали акцию медиков-волонтеров, которые надели маски на памятники в Екатеринбурге. Часть головы оказалась скрыта и у памятника Владимиру Ленину, установленного на площади 1905 года.

Как сказал ИА «Ура.ру» лидер свердловских коммунистов, депутат регионального заксобрания Александр Ивачев, он и его однопартийцы не в первый раз сталкиваются с подобным, но никакой логики в этом не видят. Они считают, что есть другой способ показать важность использования средств защиты.

По словам политика, маску с Ленина снимут, правда, для этого потребуется некоторое время, поскольку необходимо найти спецтехнику, чтобы добраться до головы вождя мирового пролетариата.

Агентство уточняет, что маски с надписью «Защити себя и близких» волонтеры надели на четыре памятника. Кроме Владимира Ленина, они появились у Якова Свердлова, Сергея Кирова, Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Так добровольцы решили еще раз напомнить горожанам о необходимости соблюдения масочного режима.

Для акции выбрали памятники, находящиеся на крупных пересадочных узлах, чтобы напомнить о важности ношения маски в общественном транспорте. Инициативу волонтеров поддержали в администрации Екатеринбурга.