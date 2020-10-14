МЧС предупредило жителей Томской области об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Томской области ожидается ухудшение погодных условий. МЧС предупреждает местных жителей о возможных чрезвычайных ситуациях.

Согласно прогнозам, в регионе ожидается сильный дождь, местами со снегом. Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Об этом сообщает РИА «Томск».

В связи с неблагоприятной погодой МЧС прогнозирует возможные аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также затопление низинных участков.

Ранее сообщалось, что в Москве первые заморозки прогнозируют в выходные, 17 и 18 октября. Территорию региона пересечет холодный атмосферный фронт, в связи с чем произойдет резкое изменение температурного режима.