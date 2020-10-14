Новые школьные автобусы закупят для Омской области

В Омскую область доставят 51 новый школьный автобус. Средства на их покупку выделят из федерального и регионального бюджетов. Речь идет о 21 автобусе на 10–12 пассажиров, восьми автобусах на 13–20 человек и 14 — на 21–24 человека.

Как рассказал губернатор Александр Бурков, программа «Школьный автобус» работает по всей России по инициативе президента России Владимира Путина. В Омской области каждый день детей возят около 600 автобусов, и автопарк будет обновляться и дальше. Важно, чтобы дети, независимо от того, как далеко живут от учебного заведения, имели возможность получать равный со всеми уровень образования, заявил глава региона, чьи слова приводит ИА «Город55».

С 2015 года для Омской области приобрели порядка 220 автобусов. На эти цели из регионального и федерального бюджетов было выделено более 200 млн рублей. В последний раз автопарк обновляли в январе 2020 года. Тогда школы получили 20 автобусов.