Три человека погибли в результате ДТП с маршруткой в Тульской области

Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Тульской области.

Авария произошла в среду, 14 октября, в Кимовском районе. По предварительным данным, всего травмы получили семь человек, трое из них скончались, передает РЕН ТВ.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает RT. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день в Москве такси выехало с проезжей части и упало в реку. Инцидент произошел утром на Костомаровской набережной. Машина пробила ограждение и вылетела в Яузу. В результате происшествия погиб мужчина.