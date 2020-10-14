Такси съехало в Яузу в центре Москвы
В Москве такси выехало с проезжей части и упало в реку. Инцидент произошел утром 14 октября на Костомаровской набережной, сообщает Telegram-канал столичного дептранса.
Как видно на кадрах, машина пробила ограждение и вылетела в реку Яузу.
По данным РЕН ТВ, в результате происшествия погиб мужчина. Движение по Николоямской и Костомаровской набережным затруднено.
9 октября такси столкнулось с рейсовым автобусом в Подмосковье. В результате аварии погибли два человека.