Такси съехало в Яузу в центре Москвы

В Москве такси выехало с проезжей части и упало в реку. Инцидент произошел утром 14 октября на Костомаровской набережной, сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

Как видно на кадрах, машина пробила ограждение и вылетела в реку Яузу.

По данным РЕН ТВ, в результате происшествия погиб мужчина. Движение по Николоямской и Костомаровской набережным затруднено.

9 октября такси столкнулось с рейсовым автобусом в Подмосковье. В результате аварии погибли два человека.