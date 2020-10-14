В АТОР сообщили о спросе россиян на новогодние туры

Новогодние туры пользуются спросом у россиян, несмотря на опасения из-за пандемии коронавируса, сообщила в среду, 14 октября, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Особенность этого сезона — отсутствие глубины продаж, она в среднем составляет 10–14 дней. Туристы опасаются планировать даже на месяц вперед, поскольку сейчас вновь растет число заболевших. В то же время есть интерес к новогодним турам — VIP-размещение и дорогостоящие варианты уже раскуплены», — приводит «Интерфакс» ее слова.

Глава АТОР также добавила, что самыми популярными направлениями среди россиян на Новый год оказались Краснодарский край и Турция.

Кроме того, россияне покупают туры в ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Казахстан, Великобританию и Швейцарию. Однако о потоке в эти страны говорить не приходится в силу ограничений.

«В частности, в ОАЭ и на Мальдивы нет чартерных рейсов, а регулярных очень мало и они дорогие. А Белоруссия с сегодняшнего дня ввела требование о предоставлении отрицательного теста на Covid-19», — отметила эксперт.

23 сентября опубликовали исследование, согласно которому более половины россиян (54%) заявили, что планируют провести новогодние праздники дома, а около 5% опрошенных заявили, намерены поехать куда-либо при благоприятной обстановке. Кроме того, 15% участников исследования заявили, что пока не покупали билеты или туры, но следят за ценами и планируют поездку.

Самыми популярными направлениями из Москвы на новогодние праздники, согласно опросу, стали Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Также интерес вызвали Владивосток и Красноярск.