Вучич рассказал о переговорах с Россией по поставкам вакцины от COVID-19

Сербия ведет переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в интервью, опубликованном 14 октября.

«Мы сейчас действительно ведем переговоры с другими странами, в том числе и по поводу российской вакцины», — сказал сербский лидер первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

В конце сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что более 40 стран намерены получить российскую вакцину от COVID-19.

В том же месяце стало известно, что, по оценкам Российского фонда прямых инвестиций, в 2020–2021 годах вакциной «Спутник V» будет привито более 1 млрд человек.

Вучич заявлял о желании получить российскую вакцину от коронавируса еще в августе. Он выражал надежду, что препарат появится в Сербии как можно быстрее, поскольку это стало бы спасением для экономики страны, пишет «Газета.ру».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Президент РФ Владимир Путин заверял, что данная вакцина зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.