Лавров обвинил США в попытках создать в Молдавии новый «нарыв» в СНГ

США пытаются создать в Молдавии новый «нарыв» на постсоветском пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» в среду, 14 октября.

Среди возможных направлений взаимодействия России и США Лавров назвал приднестровское урегулирование, напомнив о процессе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, где ОБСЕ — посредники, а США и ЕС — наблюдатели).

Министр выразил сожаление, что пока этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает. Он считает, что это происходит потому, что «здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве».

По его словам, это делается для того, «чтобы не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась» между Майей Санду, кандидатом на пост президента Молдавии, и президентом страны Игорем Додоном и его Социалистической партией, «никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу».

Выборы президента Молдавии пройдут 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр страны Майя Санду.

Приднестровье — непризнанное государство на территории Молдавии. Часть самопровозглашенной республики входит в Приднестровскую автономию, часть — в муниципий Бендеры. Население региона составляет около 500 тыс. человек.

Вопрос урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем много лет обсуждается на переговорах в формате «пять плюс два». В 2006 году переговоры приостановили из-за конфликта на заседании, но в 2009 году возобновили.

Последние сессии прошли в октябре и ноябре 2019 года после перерыва в полтора года, но никаких итоговых документов по ним не было подписано.

В конце января 2020 года замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и глава Приднестровья Вадим Красносельский обсудили ход переговорного процесса Тирасполя и Кишинева по спорным вопросам и выразили готовность активизировать подготовку новой встречи в формате «пять плюс два».