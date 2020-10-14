Систему долговременного ухода за пожилыми людьми внедрят в Приморье

В Приморском крае поэтапно внедрят систему долговременного ухода за пожилыми людьми, испытывающими трудности в самообслуживании. Изначально проект будет реализован в Артеме, Владивостоке, Уссурийске и Надеждинском районе.

На первом этапе специалисты провели обследование 3,7 тыс. граждан, проживающих в 15 домах-интернатах, и составили типизацию по категориям их нужд. По итогам каждому человеку подберут перечень необходимой помощи, например помощь по хозяйству или в самообслуживании, пишет РИА «Восток-Медиа».

Первыми учреждениями, в которых реализуют проект, станут Седанкинский и Артемовский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также отделения соцобслуживания на дому — три во Владивостоке, по одному — в Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе.

Приморский центр соцобслуживания населения также организует занятия в Школе реабилитации. Пройти обучение и получить консультацию смогут родственники пожилых людей.