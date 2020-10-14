Прямой эфир

Важный сельхозобъект возвели в Ленском районе Якутии в сжатые сроки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Батмай Ленского района Якутии построили важный сельскохозяйственный объект — телятник на 200 голов. Торжественная церемония открытия состоялась во вторник, 13 октября, при участии замминистра сельского хозяйства республики Николая Афанасьева.

Глава Ленского района Жумарт Абильманов отметил, что открытие телятника является знаменательным событием. Теперь местные жители будут обеспечены свежим охлажденным мясом круглый год, пишет ИА SakhaNews.

Телят должны перевезти уже в ближайшее время. Одну часть поголовья доставят из Мурьи, другую — из соседнего коровника, где они недавно появились на свет.

Площадь объекта составила 700 кв. м. Строительство осуществлено за счет районного бюджета и на собственные средства предприятия.

Абильманов также рассказал, что развитие сельскохозяйственной отрасли относится ко всем наслегам района. В Наторе планируется построить свиноферму, в Чамче — птичник, в Орто-Нахаре — новый коровник, в Северной Нюе — тепличное хозяйство.

К 2022 году районные власти рассчитывают стать лучшим сельскохозяйственным районом в республике.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020