Важный сельхозобъект возвели в Ленском районе Якутии в сжатые сроки

В селе Батмай Ленского района Якутии построили важный сельскохозяйственный объект — телятник на 200 голов. Торжественная церемония открытия состоялась во вторник, 13 октября, при участии замминистра сельского хозяйства республики Николая Афанасьева.

Глава Ленского района Жумарт Абильманов отметил, что открытие телятника является знаменательным событием. Теперь местные жители будут обеспечены свежим охлажденным мясом круглый год, пишет ИА SakhaNews.

Телят должны перевезти уже в ближайшее время. Одну часть поголовья доставят из Мурьи, другую — из соседнего коровника, где они недавно появились на свет.

Площадь объекта составила 700 кв. м. Строительство осуществлено за счет районного бюджета и на собственные средства предприятия.

Абильманов также рассказал, что развитие сельскохозяйственной отрасли относится ко всем наслегам района. В Наторе планируется построить свиноферму, в Чамче — птичник, в Орто-Нахаре — новый коровник, в Северной Нюе — тепличное хозяйство.

К 2022 году районные власти рассчитывают стать лучшим сельскохозяйственным районом в республике.