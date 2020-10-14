В Крыму зафиксирован максимум суточного прироста COVID-19

В Крыму обновлен максимальный показатель суточного прироста случаев коронавируса. Об этом сообщил в среду, 14 октября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

«За 13 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал он.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, были обследованы 4844 человека.

Выздоровели за весь период пандемии 3639 жителей региона.

Губернатор напомнил, что во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, стараться ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

Максимальное число (157) заразившихся коронавирусом за сутки в Крыму зафиксировали 11 октября. 152 случая зафиксировано на следующий день.

Ранее, 15 сентября, Аксенов гарантировал работу всех сфер экономики Крыма во время эпидемии COVID-19 в регионе. Он сообщил, что сферы бизнеса и школы закрываться или переводиться на дистанционное обучение не будут. Кроме того, он анонсировал открытие новой больницы имени Семашко и развертывании еще 480 коек для пациентов с диагнозом «коронавирус».