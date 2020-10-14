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В России утвердили план по декриминализации и развитию лесного фонда

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Зампред правительства России Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, сообщает ее пресс-служба в среду, 14 октября.

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Перечень сформирован по итогам совещания у президента России, прошедшего 30 сентября. Тогда Владимир Путин поручил запретить вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, а также пересмотреть подходы к работе таможни.

«Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и соответствующие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса», — отметила Абрамченко.

По ее словам, ключевые положения должны быть реализованы к концу следующего года.

Уже 15 декабря Министерству экономического развития предстоит подготовить акт о запрете вывоза из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов с 1 января 2022 года.

План предусматривает стимулирование обработки древесины в РФ. В связи с этим Минпромторг разработает программу льготного кредитования бизнеса для модернизации мощностей по глубокой переработке древесины, которая должна заработать с 1 января 2021 года.

При содействии Минстроя Минпромторг до 1 декабря также должен запустить в пилотных регионах комплекс мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20% жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в рамках программ с господдержкой, в том числе при переселении из аварийного жилого фонда.

Кроме того, Минфину, Минстрою и Минпромторгу к 1 июля 2021 года необходимо будет распространить действие ипотечных программ на проекты строительства с использованием деревянных домокомплектов.

Также планируется создать Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК), предусматривающую введение государственного лесного реестра в электронной форме по единым для всех регионов правилам. Соответствующий законопроект необходимо будет внести в Госдуму до 1 декабря, а система должна заработать до 25 декабря следующего года.

При этом в действующей ЛесЕГАИС появится возможность прослеживания цепочек поставок древесины, изделий из нее и сделок от момента заготовки до ее переработки или вывоза из РФ.

К 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, «Роскосмос» должны будут создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс, содержащий сведения о лесном хозяйстве.

В числе мер по декриминализации лесного бизнеса будет разработан законопроект, устанавливающий запрет на нахождение лиц с лесозаготовительной техникой и лесовозами в лесу без разрешительных документов на ведение вырубки. МВД и Генпрокуратура подготовят законопроект, позволяющий осуществлять конфискацию такой техники в случае нарушений.

Для надзора за исполнением всех указанных мер будет увеличен штат инспекторов лесного хозяйства.

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