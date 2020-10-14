Трамп подписал меморандум о борьбе с контрафактом в интернете

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с продажей поддельных товаров в интернете, сообщила 13 октября пресс-служба Белого дома.

«Распространение поддельных товаров нарушает права интеллектуальной собственности американских компаний, подрывает их конкурентоспособность и вредит работникам в США», — говорится в заявлении американского лидера.

Министерству внутренней безопасности страны поручено конфисковывать подобную продукцию.

Также президент предписал ведомству выписывать максимально высокие в рамках закона штрафы в отношении онлайн-продавцов, которые имеют отношение к ввозу поддельных товаров в США.

Кроме того, Трамп поручил в 120-дневный срок подготовить соответствующий закон для его рассмотрения в конгрессе.

В мае агентство Associated Press писало, что на фоне пандемии коронавируса в США были доставлены контрафактные медицинские респираторные маски N95.