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В Госдуме намерены повысить возрастную планку на владение оружием

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В России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия, заявил «Известиям» депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты, законодательная инициатива будет внесена в Госдуму.

Анатолий Выборный добавил, что также необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия.

— С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься, — заявил парламентарий.

Такое решение были приняты после трагедии под Нижним Новгородом, где 12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу, убив трех человек и ранив еще троих. Право на оружие он получил всего три недели назад.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прощайтесь с оружием: в думе предложили поднять возрастной ценз для стрелков

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