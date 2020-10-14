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Льготное рефинансирование для МСП оказалось непопулярным

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Льготное рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» оказалось невостребованным у предпринимателей: с января по сентябрь 2020 года объем таких сделок составил лишь 44 млрд рублей — то есть меньше 1% от кредитного портфеля МСП. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Рефинансировать кредиты, взятые по рыночным ставкам, под 8,5%, малому бизнесу разрешили в январе 2020 года. Сначала программа распространялась только на займы, направленные на инвестиционные цели, и ставила условие, что объем реструктурированных обязательств не должен превышать 20% всех кредитов. Однако во время пандемии было принято решение сделать перекредитование более доступным: ограничение по доле убрали, а также дали возможность брать дополнительные займы на оборотные цели.

Сбавила обороты и сама программа кредитования под 8,5%. Если во II квартале 2020 года было заключено более 8,7 тыс. договоров на 540,7 млрд рублей, то в III квартале по ней подписали 4,4 тыс. соглашений на 372 млрд — то есть на треть меньше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заем за заем: льготное рефинансирование для МСП оказалось непопулярным

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