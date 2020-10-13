Прямой эфир

Основание Музыкального театра отремонтируют в Петрозаводске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске (Карелия) планируют отремонтировать основание Музыкального театра на площади Кирова, 4. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 2,5 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать внешнюю рампу здания, пишет ИА «Карелinform».

По данным агентства, основание театра уже давно разрушается. Во время ремонта, который проводился более десяти лет назад, строители допустили технологические ошибки. Также свою лепту внесли скейтеры и велосипедисты, которые катаются по ступеням и стилобату здания.

Основной ремонт театра начали еще в 2019 году. В процессе выяснилось, что боковые плиты отваливаются целыми кусками. В связи с этим городские власти объявили аукцион по поиску квалифицированного подрядчика для ремонта основания.

Завершить работы на объекте планируется до конца года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020