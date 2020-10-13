Основание Музыкального театра отремонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) планируют отремонтировать основание Музыкального театра на площади Кирова, 4. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 2,5 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать внешнюю рампу здания, пишет ИА «Карелinform».

По данным агентства, основание театра уже давно разрушается. Во время ремонта, который проводился более десяти лет назад, строители допустили технологические ошибки. Также свою лепту внесли скейтеры и велосипедисты, которые катаются по ступеням и стилобату здания.

Основной ремонт театра начали еще в 2019 году. В процессе выяснилось, что боковые плиты отваливаются целыми кусками. В связи с этим городские власти объявили аукцион по поиску квалифицированного подрядчика для ремонта основания.

Завершить работы на объекте планируется до конца года.