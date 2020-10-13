Названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей

Владельцы автомобилей премиум-класса Porsche, Infiniti и Mercedes-Benz чаще других попадают в крупные ДТП. Об этом во вторник, 13 октября, рассказали аналитики «АльфаСтрахование».

Машины этих марок попадают в ДТП с тотальными убытками, отметили специалисты. В большинстве случаев эти автомобили не подлежат восстановлению или оно экономически невыгодно.

По данным за 2020 год, чаще всего разбивали авто владельцы Porsche (0,75% от общего числа застрахованных автомобилей этой марки), Infinity (0,58%) и Mercedes-Benz (0,55%).

Зачастую в ДТП с тотальным убытком попадают водители Jeep (0,51%), BMW (0,50%), Audi (0,49%).

Вместе с ними в первой десятке рейтинга неаккуратного вождения оказались и владельцы автомобилей массового сегмента — Renault (0,54%), «ВАЗ» (0,52%), KIA (0,50%), Suzuki (0,48%).

«Согласно статистике нашей компании, владельцы перечисленных марок часто ведут себя на дорогах более агрессивно: превышают скорость, нарушают ПДД и, как следствие, чаще попадают в ДТП с серьезными убытками, когда повреждения настолько масштабны, что автомобиль не подлежит восстановлению или его ремонт экономически невыгоден для владельца из-за высокой стоимости запасных частей», — отметил директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

По его словам, лучший способ защитить себя и свой автомобиль от ДТП, в том числе «тотального», — это не только аккуратное вождение, но и качественная страховая защита.

Аккуратных водителей компания поощряет с помощью специальной акции «Каско кэшбэк», в конце срока действия договора при отсутствии ДТП автовладельцу возвращают 5% стоимости полиса.

Как сообщалось в сентябре, при расчете стоимости полиса ОСАГО теперь используется до двух десятков различных параметров — от марки и возраста автомобиля и пола водителя до привлечения к уголовной ответственности.