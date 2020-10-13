Молодежная сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Латвии со счетом 1:4 и вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2021 (U-21).

Игра прошла 13 октября на стадионе «Сконто» в Риге. В составе сборной России отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

Сборная России набрала 23 очка в 10 играх отборочного турнира, обеспечив себе первое место в квалификационной группе. Финальная стадия молодежного чемпионата Европы пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении.

В прошлый раз российская молодежка принимала участие в континентальном первенстве в 2013 году. Тогда подопечные Николая Писарева заняли последнее место в группе, проиграв Испании, Нидерландам и Германии.

Ранее, 11 октября, сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Турции в третьем туре Лиги наций, встреча со счетом 1:1 завершилась в Москве на стадионе «ВТБ Арена»