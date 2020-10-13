Mercedes-Benz Fashion Week Russia проведет онлайн-трансляции показов

Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW) пройдет с 19 по 23 октября одновременно на восьми площадках в Москве, при этом организаторы сделают упор на онлайн-трансляции в связи с пандемией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

«В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в столице организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение перенести показы этого сезона из «Манежа» на индивидуальные площадки с упором на онлайн-трансляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все показы и презентации будут транслироваться в соцсетях и на сайтах-партнерах. Их дополнят прямые включения из четырех городов России — в рамках Московской недели моды и в ее даты пройдут специальные показы российских дизайнеров в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске.

Как отметил президент Национальной палаты моды и MBFW Russia Александр Шумский, организаторы прежде всего хотят избежать большого скопления людей и соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Новая, ковидная реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной Неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек», — добавил Шумский.

Организаторы отмечают, что в рамках Недели моды пройдет коллективный показ индонезийских дизайнеров — прямая трансляция будет вестись из Джакарты. Также заявлены дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.

Показы будут доступны для зрителей по всему миру на различных онлайн-платформах и сайтах, а также в социальной сети «ВКонтакте».