Назван самый востребованный во время домашнего режима россиян бренд

Торговая сеть «Пятерочка» стала самым востребованным брендом российских потребителей во время домашнего режима, объявленного из-за пандемии COVID-19. Это следует из данных исследования BCG и «Ромира» «Российские потребители — новая реальность», опубликованного 13 октября.

Исследование анализирует отношение потребителей к сложившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, а также изучает изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта. Социологи опросили 1,5 тыс. респондентов, проживающих в российских городах. Углубленное исследование было проведено в Москве.

Изучены данные о потребительских расходах в 40+ товарных категориях. «Наша ключевая цель — заслужить доверие гостей. С самого начала пандемии мы стараемся помочь нашим гостям адаптироваться к новым реалиям», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

По его словам, для сети приоритетом стала безопасность покупателей, были приняты все профилактические меры для снижения распространения коронавируса. Безопасность — новый стандарт нашей работы, отметил топ-менеджер.

Быть любимым брендом — большая ответственность, поэтому торговая сеть будет укреплять оказанное ей россиянами доверие, сказал он.

«Некоторые бренды в сложившейся ситуации смогли заручиться прочной поддержкой клиентов. Так, торговая сеть «Пятерочка» оказалась самым любимым брендом на карантине», — отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

По мнению экономистов, многие респонденты уже привыкли к новому образу жизни. Социологи в ходе исследования выявили целый ряд абсолютно новых привычек, развившихся в период пандемии и социального дистанцирования.

Как добавил Котов, отмечается стремление покупателей приобрести товар по низкой цене и охота за выгодными предложениями, изменение офлайн-опыта и ускорение автоматизации, пишет «РИА Новости».

Исполнительный директор холдинга «Ромир» Инна Караева согласна, что изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года будут иметь долгосрочное влияние. Представителям сфер услуг надо подстраиваться под изменения, произошедшие с потребителями, добавила она.