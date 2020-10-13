Устроенную дачниками незаконную свалку ликвидировали в Псковской области

В Невельском районе Псковской области ликвидировали свалку, которую дачники незаконно устроили около поворота на деревню Эндовино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Информация о свалке поступила на предприятие от неравнодушных граждан. В ходе проверки выяснилось, что мусор начали сваливать у дороги еще в летний период.

В компании предполагают, что граждане, временно проживающие на дачах, решили складировать свои отходы возле автобусных остановок в расчете на то, что его кто-то заберет. Однако «Экопром» занимается вывозом мусора только из определенных мест накопления.

Средства на ликвидацию свалки выделили из районного бюджета. В начале октября территорию расчистили.