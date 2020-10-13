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Ввод электронных ПТС отложен в трех странах ЕАЭС до марта 2021 года

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о переносе ввода электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории ряда стран ЕАЭС на 31 марта 2021 года. Об этом 13 октября на своей странице в Facebook сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

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«Это касается трех стран Союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана», — рассказала она.

Малкина отметила, что Россия уже практически перешла на данную систему. Так, с 2 ноября транспортные средства, выпущенные или изготовленные в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС.

Электронный ПТС отличается от бумажного паспорта большим количеством информации.

Помимо традиционных сведений о собственниках, в нем указаны сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах каско и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

По данным на август нынешнего года, в России выдали 1 млн электронных паспортов транспортных средств.

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