Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Мир
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
Происшествия
Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца

Греция продлила разрешение на въезд россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до 25 октября. Число въезжающих по-прежнему составляет 500 человек в неделю, сообщает Swissinfo со ссылкой на греческие СМИ.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ
Также ведутся переговоры с Кубой, Доминиканой и Мексикой, говорят источники «Известий»

Для въезда в Грецию россиянам требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Анализы должны быть взяты не более чем за 72 часа до прилета в Грецию. Справку необходимо предоставить на английском языке с указанием всех данных.

Прибытие возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При этом из России в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов.

Афины открыли границу страны для россиян 7 сентября на две недели, разрешение на въезд продлевали до 5 октября.

Также российским туристам необходимо предъявить ваучер на отель или другой документ, в котором определено их место жительства в Греции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020