Греция продлила разрешение на въезд россиян

Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до 25 октября. Число въезжающих по-прежнему составляет 500 человек в неделю, сообщает Swissinfo со ссылкой на греческие СМИ.

Для въезда в Грецию россиянам требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Анализы должны быть взяты не более чем за 72 часа до прилета в Грецию. Справку необходимо предоставить на английском языке с указанием всех данных.

Прибытие возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При этом из России в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов.

Афины открыли границу страны для россиян 7 сентября на две недели, разрешение на въезд продлевали до 5 октября.

Также российским туристам необходимо предъявить ваучер на отель или другой документ, в котором определено их место жительства в Греции.