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Twitter оштрафовали в Вашингтоне на $100 тыс.

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Суд штата Вашингтон постановил наложить на компанию Twitter штраф в размере $100 тыс. за нарушение законодательства штата в области финансирования предвыборных кампаний. Об этом во вторник, 13 октября, пишет портал Geek Wire.

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Заседание проходило в суде по округу Кинг. Иск подал генеральный прокурор штата Боб Фергюсон, который также инициировал судебный процесс в отношении Google и Facebook.

В соответствии с законодательством компания обязана была хранить на своей платформе в открытом доступе сведения обо всех политических рекламных объявлениях на площадке одноименной соцсети.

В Twitter с решением суда согласились. Штраф должен быть выплачен в течение 30 дней с момента вынесения приговора.

«Прозрачность политической рекламы имеет решающее значение для свободного и информированного электората. Независимо от того, являетесь ли вы местной газетой или многонациональной платформой социальной сети, вы должны следовать нашим законам о финансировании предвыборных кампаний», — заявил Фергюсон.

Объявления политического характера размещались в Twitter в период с 2012 по 2019 год. В прошлом году генеральный директор компании Джек Дорси заявил о прекращении публикации на платформе соцсети политической рекламы.

Социальная сеть Twitter перед выборами в США ввела новые ограничения, запретив заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять.

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