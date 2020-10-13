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Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд

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Внешний долг РФ с начала 2020 года сократился на $30,3 млрд и составляет $461,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 13 октября, Банком России.

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«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составил $461,2 млрд. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на $30,3 млрд», — говорится в материалах регулятора.

Ранее в Центробанке сообщали, что международные резервы России по состоянию на 14 августа снизились за неделю на $10,5 млрд — до $590,2 млрд. Пояснялось, что сокращение резервов произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период».

18 августа эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) высказали мнение, что повторение дефолта 1998 года, когда финансовая система России не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, маловероятно как в следующем году, так и в среднесрочной перспективе.

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