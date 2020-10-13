Длина велодорожек в Ставрополе увеличится почти в 3 раза

За 2020 год протяженность велодорожек в Ставрополе вырастет почти в три раза, до 12 км. Это пообещали в администрации.

В городе уже проложили 4,5 км велодорожек, еще 2 км появятся после реконструкции Западного обхода.

В основном трассы для велосипедистов находятся в Юго-Западном районе. Как объясняет NewsTracker, здесь строят новые дороги, а по действующим нормативам наличие велодорожек вдоль проезжей части обязательно.

Велодорожки появились также на улицах Соборной, 45-я Параллель, Космонавтов и Пирогова, а также на Российском проспекте.