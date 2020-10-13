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Синоптики пообещали температурный рекорд в среду в Москве

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Температура в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду. Об этом во вторник, 13 октября, рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, столбики термометров покажут в среду почти +19 градусов.

«Температура в среду приблизится к абсолютному рекорду именно для 14 октября. Рекорд был в 1889 году, тогда было +19», — сказал он. Завтра показатель будет очень близко этому значению, добавил Тишковец.

Ранее в этот день синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Подмосковье. Из-за установившейся погоды возрастает риск природных возгораний.

Будние дни, по данным специалистов, в регионе будут теплыми, однако в выходные ожидается похолодание.

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