Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» прекратит существование

Правительство Рязанской области распорядилось ликвидировать женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ». Объявляя об этом на пресс-конференции, региональный министр физкультуры и спорта Владислав Фролов заявил, что «жить нужно по средствам» и что «деньги пойдут на другие нужды».

Клуб, вероятнее всего, доиграет сезон 2020 года, после чего его расформируют. Дублирующий состав перейдет в структуру СДЮШОР «Олимпиец», сообщает РИА «7 новостей».

«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу и двукратным обладателем Кубка. В нынешнем сезоне клуб занимал четвертую строчку в женской Суперлиге с 15 очками после 10 матчей.