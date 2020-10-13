Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что к декабрю в оборот поступят миллионы доз вакцины «Спутник V». Качество препарата будет контролировать разработчик вне зависимости от места производства.

В течение 10–12 месяцев привиться от COVID-19 смогут 70% россиян. По словам Гинцбурга, к середине 2021 года завершат тесты в возрастной категории 60+. После испытаний на пожилых начнут исследования на детях, возраст будут снижать постепенно. Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные тесты, в которых принимают участие 40 тыс. добровольцев.