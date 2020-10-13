«Волонтеры Победы» в Орле пройдут курс по оказанию помощи пожилым

В Орле региональное отделение Российского Красного Креста при поддержке Фонда президентских грантов проведет обучающий курс по оказанию первой помощи пожилым людям. Его пройдут члены движения «Волонтеры Победы», которые в период ухудшения эпидемиологической ситуации помогают пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с доставкой продуктовых наборов и лекарств.

По словам авторов проекта, в условиях стресса у пожилых людей часто ухудшается самочувствие, возникают предынсультные и предынфарктные состояния. Растет и количество бытовых травм. Волонтеры должны обладать навыками оказания первой помощи: уметь проводить сердечно-легочную реанимацию и распознавать тяжелые состояния человека, чтобы действовать грамотно до приезда скорой помощи.

Кураторы проекта «Первая помощь» прошли обучение на курсах Российского Красного Креста. Теперь они передадут полученные знания «Волонтерам Победы» по системе «Равный — равному». Она предполагает, что материал излагает не профессиональный учитель, а такой же ученик. Тренинги проведут 10 инструкторов. Финальные занятия пройдут в феврале.

Организаторы проекта закупили необходимое оборудование. Планируется обучить 150 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Волонтеров внесут в список после того, как они сообщат о своем желании учиться кураторам движения, пишет InfoOrel.ru.

В начале октября сообщалось, что в Брянске набирают волонтеров, участников проекта «Без границ», которых обучат языку жестов для проведения мероприятий в региональных социальных учреждениях.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».