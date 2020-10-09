Брянских волонтеров обучат языку жестов

В Брянске для проекта «Без границ» набирают команду волонтеров, которые готовы освоить язык жестов и провести мероприятия в соцучреждениях региона. Первые занятия состоятся в субботу, 10 октября, в уникальном культурно-образовательном центре «Пространство».

Как рассказал замруководителя Брянского молодежного центра Егор Карачинский, регистрация на обучение уже стартовала. В одной группе будет 30 волонтеров, но организаторы готовы принять в команду и больше желающих, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Медиашколу НКО.

Занятия будут проходить три раза в неделю до 26 декабря. Программа включает изучение языка жестов, развитие компетенций социального волонтера, командно-сплачивающие мероприятия и обучение творческим игровым практикам.

После нового года и снятия ограничительных мер волонтеров направят в социальные учреждения, где они будут общаться с детьми и проведут для них творческие мастер-классы.

Культурно-образовательный центр «Пространство» открылся месяц назад. Инициатором выступила региональная общественная организация «Брянский молодежный центр». Проект поддержал Фонд президентских грантов.

В конце сентября сообщалось, что в Тамбовском государственном университете (ТГУ) прошел мастер-класс для волонтеров «Лаборатория успеха». Активисты научились оказывать психологическую помощь детям и подросткам из социальных учреждений реабилитации, имеющим психические и психологические расстройства, ограниченные возможности здоровья.