Прямой эфир

Брянских волонтеров обучат языку жестов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске для проекта «Без границ» набирают команду волонтеров, которые готовы освоить язык жестов и провести мероприятия в соцучреждениях региона. Первые занятия состоятся в субботу, 10 октября, в уникальном культурно-образовательном центре «Пространство».

Темное царство: почему россияне боятся соседей-благотворителей
Отдельные граждане подвержены самым диким суевериям о болезнях ближних

Как рассказал замруководителя Брянского молодежного центра Егор Карачинский, регистрация на обучение уже стартовала. В одной группе будет 30 волонтеров, но организаторы готовы принять в команду и больше желающих, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Медиашколу НКО.

Занятия будут проходить три раза в неделю до 26 декабря. Программа включает изучение языка жестов, развитие компетенций социального волонтера, командно-сплачивающие мероприятия и обучение творческим игровым практикам.

После нового года и снятия ограничительных мер волонтеров направят в социальные учреждения, где они будут общаться с детьми и проведут для них творческие мастер-классы.

Культурно-образовательный центр «Пространство» открылся месяц назад. Инициатором выступила региональная общественная организация «Брянский молодежный центр». Проект поддержал Фонд президентских грантов.

В конце сентября сообщалось, что в Тамбовском государственном университете (ТГУ) прошел мастер-класс для волонтеров «Лаборатория успеха». Активисты научились оказывать психологическую помощь детям и подросткам из социальных учреждений реабилитации, имеющим психические и психологические расстройства, ограниченные возможности здоровья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020