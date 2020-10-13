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Матч баскетбольных ЦСКА и «Зенита» перенесли из-за ситуации с коронавирусом

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Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» перенесен на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении на сайте турнира во вторник, 13 октября.

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Перенесена также игра УНИКС–«Калев».

«Игра УНИКС–«Енисей» назначена на 25 октября, дата игры ЦСКА–«Зенит» будет объявлена позднее», — отметили организаторы.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» должна была пройти 19 октября в Москве. В настоящее время «Зенит» и «Енисей» находятся на карантине в связи с обнаружением COVID-19 у игроков команды.

10 октября пресс-служба команды «Зенит» сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Артураса Гудайтиса, Владислава Трушкина, Остина Холлинза, Антона Пушкова и массажиста Андрея Козлова.

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