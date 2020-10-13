Работа временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Сокольниках

Временный госпиталь в Сокольниках для больных с COVID-19 на днях принял первых пациентов. Решение о его открытии было принято в связи с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом в Москве. Что ждет пациентов лечебном центре – в фотогалерее «Известий