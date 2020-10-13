Работа временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Работа временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
2020-10-13 15:35:47
2020-10-13 15:35:47
2020-10-13 15:35:47
2020-10-13 15:35:47
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Временный госпиталь в Сокольниках для больных с COVID-19 на днях принял первых пациентов. Решение о его открытии было принято в связи с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом в Москве. Что ждет пациентов лечебном центре – в фотогалерее «Известий
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Лечебное учреждение расположено в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», на территории парка культуры и отдыха
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Госпиталь закреплен за городской клинической больницей имени Ф.И. Иноземцева - крупным многопрофильным стационаром
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
С начала пандемии его врачи накопили большой опыт лечения пациентов с коронавирусом.
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В госпитале установлено 550 коек, 18 из них - для интенсивной терапии
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Палаты оснащены необходимой мебелью, санузлами с душевыми кабинами и умывальниками, кнопками вызова медперсонала, к ним подведен кислород
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Среди медицинского оборудования центра насчитывается 18 аппаратов ИВЛ, 5 аппаратов УЗИ и компьютерный томограф системы AIRO, который позволяет проводить высокоточную диагностику
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Здесь же развернута лаборатория, которая позволяет обрабатывать до 4 тыс. проб биологического материала в сутки
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В павильонах, расположенных рядом с госпиталем, развернули обсервационный центр
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Здесь будут принимать носителей вируса, которым не требуется стационарная медицинская помощь, не имеющих возможности соблюдать режим самоизоляции дома
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