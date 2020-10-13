В Тюмени мужчине и двум его сыновьям вынесли приговор за похищение человека

В Тюмени суд вынес приговор 55-летнему мужчине и двум его сыновьям 22 и 28 лет. Мужчины признаны виновными в похищении человека и вымогательстве, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в ноябре 2019 года отец с сыновьями заманили знакомого 19-летнего торговца орехами и фруктами в частный дом. Там молодого человека связали и закрыли в кладовке, после чего стали требовать за освобождение сначала 2 млн рублей, а потом 500 тыс. рублей, пишет Megatyumen.ru.

Через несколько дней потерпевшему удалось сбежать. Выбрав момент, он открыл окно, выпрыгнул на улицу без обуви, добежал до подъезда многоквартирного дома и начал стучаться в квартиры. Один из жильцов дал ему телефон, с которого он позвонил отцу. Через некоторое время полиция задержала подозреваемых.

Суд приговорил отца семейства к девяти годам лишения свободы, а каждого из его сыновей к восьми годам. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.