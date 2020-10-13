Итоги дорожного ремонта подвели в Коми

В Республике Коми в 2020 году на дорожный ремонт направили свыше 2,8 млрд рублей. Об итогах сезона дорожной кампании рассказал глава республики Владимир Уйба во время ответов на вопросы жителей региона.

По его словам, в этом году ремонтировали не только дороги, но и пешеходные переходы, освещение. Также деньги пошли на реконструкцию мостов, ремонт подъездных путей к селам, пишет ИА «Комиинформ».

Средства на работы выделялись из местных, регионального и федерального бюджетов, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По состоянию на 13 октября ремонт завершен на 23 объектах регионального значения. Идет подготовка к сдаче подъезда к селу Усть-Кулом и деревне Малая Слуда в Сыктывдинском районе.

Ранее в октябре сообщалось, что автомобильную дорогу под Ухтой в Коми вернули в собственность региона. Это было сделано по решению суда. Речь идет о дороге «Подъезд к производственному объединению Северных магистральных нефтепроводов».