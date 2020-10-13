Ситуация с заболеваемостью ОРВИ улучшилась в школах Хабаровска

Занятия приостановлены в пяти классах четырех школ Хабаровска в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Специалисты отмечают улучшение ситуации по сравнению с сентябрем.

По словам главного специалиста городского управления образования Андрея Русинова, в середине сентября на карантине находились 145 классов. На данный момент занятия приостановлены для пяти классов, в которых обучаются 145 ребят. Заболевшими считаются 46 учеников, пишет ИА AmurMedia.

В школах набирает обороты прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли более 40% учеников.

В детских садах приостановлен рабочий процесс в четырех группах. Во всех образовательных учреждениях проводится санитарная обработка помещений и поверхностей, работают обеззараживатели воздуха. Педагоги следят за соблюдением безопасной дистанции и норм личной гигиены.

Всего в городе за неделю выявлено 4,9 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 25,8%.