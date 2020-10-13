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Пруд в Петергофе стал объектом культурного наследия

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Новые объекты культурного наследия федерального значения пополнили списки охраняемых Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписала замглавы ведомства Галина Аганова.

Речь идет о «пруде круглом», который находится на верхней террасе в западной части нижнего парка Петергофа, а также о «мосте и плотине Линновских», расположенных в южной части парка «Матриенталь» на реке Славянке в Павловске, уточняет телеканал «78».

В июне сообщалось о завершении ремонта фасада доходного дома Циммермана на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Здание, которое является объектом культурного наследия, реставрировали в течение трех лет.

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