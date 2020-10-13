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Минпросвещения РФ представит новый порядок проведения олимпиады школьников

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Министерство просвещения России планирует разработать новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Об этом во вторник, 13 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Таким образом в министерстве прокомментировали сообщения о том, что Генеральная прокуратура России взяла под контроль соблюдение прав детей при проведении олимпиады.

«Работа над новым порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников — плановая работа, инициированная министерством еще в начале этого года и находящаяся на завершающей стадии. Эта работа ведется в самом тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами и ведомствами, включая Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что новый порядок нацелен на то, чтобы процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. Для этого специалисты ведомства намерены использовать опыт проведения единого государственного экзамена. Помимо того, новый порядок призван нормативно закрепить и повысить ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады.

В сообщении Генпрокуратуры России от 8 октября сказано, что утвержденный в 2013 году порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников неактуален и не в полной мере учитывает требования антикоррупционного законодательства. Из-за этого присутствуют предпосылки к ущемлению гарантированного законом «Об образовании в РФ» права детей на развитие своих творческих способностей и интересов посредством участия в олимпиаде.

Отмечается, что по требованию Генпрокуратуры Минпросвещения разработает новый порядок проведения состязания, в целях активизации этой работы внесен акт прокурорского реагирования. Генпрокурор России Игорь Краснов взял ситуацию на постоянный контроль.

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