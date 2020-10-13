Минпросвещения РФ представит новый порядок проведения олимпиады школьников

Министерство просвещения России планирует разработать новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Об этом во вторник, 13 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом в министерстве прокомментировали сообщения о том, что Генеральная прокуратура России взяла под контроль соблюдение прав детей при проведении олимпиады.

«Работа над новым порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников — плановая работа, инициированная министерством еще в начале этого года и находящаяся на завершающей стадии. Эта работа ведется в самом тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами и ведомствами, включая Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что новый порядок нацелен на то, чтобы процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. Для этого специалисты ведомства намерены использовать опыт проведения единого государственного экзамена. Помимо того, новый порядок призван нормативно закрепить и повысить ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады.

В сообщении Генпрокуратуры России от 8 октября сказано, что утвержденный в 2013 году порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников неактуален и не в полной мере учитывает требования антикоррупционного законодательства. Из-за этого присутствуют предпосылки к ущемлению гарантированного законом «Об образовании в РФ» права детей на развитие своих творческих способностей и интересов посредством участия в олимпиаде.

Отмечается, что по требованию Генпрокуратуры Минпросвещения разработает новый порядок проведения состязания, в целях активизации этой работы внесен акт прокурорского реагирования. Генпрокурор России Игорь Краснов взял ситуацию на постоянный контроль.