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Госдума в I чтении одобрила проект о новом порядке формирования кабмина

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Госдума в рамках продолжения внесения поправок в Конституцию России одобрила в первом чтении законопроект о новом порядке формирования правительства. Об этом стало известно во вторник, 13 октября.

Проект был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным 22 сентября. Документ определяет статус правительства и его место в системе публичной власти, закрепляет порядок его формирования при участии парламента, полномочия в различных сферах, а также предусматривает ограничения для членов правительства.

В поддержку проекта проголосовали 349 депутатов, один выступил против, еще двое воздержались.

Новость дополняется.

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