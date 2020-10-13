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В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

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В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Соответствующее постановление подписано правительством РФ. Шпалы из деревьев хвойных пород внесут в список стратегически важных товаров и ресурсов. Многие экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. Это помогало уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу. Теперь нарушителей будут отправлять в тюрьму на срок до семи лет. Владимир Путин ранее поручил полностью запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины. Ограничения касаются ценных хвойных и лиственных пород. Запрет должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

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