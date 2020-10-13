Топ-менеджеров «Сбербанк страхование жизни» обвинили в изнасиловании

Женщина обвинила топ-менеджеров страховой компании «Сбербанк страхование жизни» в групповом изнасиловании. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РЕН ТВ.

По словам потерпевшей, генеральный директор компании Алексей Леоненко, финансовый директор Александр Жуков и исполнительный директор Дмитрий Горшков надругались над ней в декабре 2019 года, на новогоднем корпоративе в одном из рабочих кабинетов.

Телеканал отмечает, что в настоящее время проводится доследственная проверка по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В сентябре текущего года СМИ сообщали о возможном увольнении Леоненко. Причина увольнения не указывалась.

9 августа Елена Радаева обвинила юриста Михаила Барщевского в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. По словам женщины, она обратилась к юристу из-за проблем с бизнесом и угрозы оказаться в тюрьме. Однако мужчина «воспользовался отчаянием» женщины и принудил ее к интимной близости.

Также она утверждает, что после произошедшего пыталась покончить с собой и несколько лет лечилась от депрессии.

Сам Барщевский заявил, что женщина два года назад уже подавала заявление в прокуратуру, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта». Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством.