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Футбольные ворота упали на ребенка во Владивостоке

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Ученик четвертого класса пострадал при падении футбольных ворот во Владивостоке. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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Инцидент произошел в минувшие выходные на территории стадиона при школе № 58. По данным правоохранительных органов, ребенок повис на воротах. Конструкция рухнула и придавила мальчика, сообщает Vostokmedia.

Мальчику оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 13-летний мальчик скончался в больнице от травм, полученных при падении ворот. Плохо закрепленная конструкция упала, когда подросток повис на перекладине и пытался покачаться из стороны в сторону.

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