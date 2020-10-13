Футбольные ворота упали на ребенка во Владивостоке

Ученик четвертого класса пострадал при падении футбольных ворот во Владивостоке. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел в минувшие выходные на территории стадиона при школе № 58. По данным правоохранительных органов, ребенок повис на воротах. Конструкция рухнула и придавила мальчика, сообщает Vostokmedia.

Мальчику оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 13-летний мальчик скончался в больнице от травм, полученных при падении ворот. Плохо закрепленная конструкция упала, когда подросток повис на перекладине и пытался покачаться из стороны в сторону.