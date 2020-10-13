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Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщается на сайте правительства РФ 13 октября. Отмечается, что данная мера поможет снизить объем нелегального экспорта древесины.

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«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что в отдельных случаях позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Согласно постановлению, дополнение перечня должно исключить такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

30 сентября Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему.

По его словам, сегодня в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса.

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