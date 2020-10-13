Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщается на сайте правительства РФ 13 октября. Отмечается, что данная мера поможет снизить объем нелегального экспорта древесины.

«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что в отдельных случаях позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Согласно постановлению, дополнение перечня должно исключить такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

30 сентября Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему.

По его словам, сегодня в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса.