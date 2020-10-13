Стюардесса поделилась профессиональными страхами

Российская стюардесса Елизавета Ермилова на своей странице в TikTok 13 октября рассказала о профессиональных страхах своих коллег.

Одним из страхов проводников, по ее словам, является случайно надутый трап. Ермилова уточнила, что при аварийном открытии двери трап открывается с такой силой, что способен даже убить человека, который находится по ту сторону двери.

Вторым страхом стюардесса назвала опоздание на рейс, которое, однако, случается редко, поскольку профессия бортпроводника предполагает пунктуальность. В случае опоздания на рейс вызовут резервного проводника.

Также стюардесса сказала о возможности забыть документы, без которых нельзя выходить в рейс: ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение и загранпаспорт.

Ранее, в октябре, бывшая сотрудница российской авиакомпании назвала размеры зарплат пилотов и бортпроводников.