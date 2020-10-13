Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Нижегородскому стрелку проведут посмертную экспертизу
Мир
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю в мире
Авто
Роскачество назвало самые удобные сервисы каршеринга
Мир
В Крыму заявили о фиаско Зеленского в вопросе полуострова
Мир
Эксперты предрекли Украине экологическую катастрофу

Стюардесса поделилась профессиональными страхами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская стюардесса Елизавета Ермилова на своей странице в TikTok 13 октября рассказала о профессиональных страхах своих коллег.

Стюардессы «Победы» заработают 5% с каждого напитка
Стюардессы «Победы» заработают 5% с каждого напитка
Стюардессы лоукостера «Аэрофлота» будут дополнительно зарабатывать по 5% от суммы общего чека от торговли на борту

Одним из страхов проводников, по ее словам, является случайно надутый трап. Ермилова уточнила, что при аварийном открытии двери трап открывается с такой силой, что способен даже убить человека, который находится по ту сторону двери.

Вторым страхом стюардесса назвала опоздание на рейс, которое, однако, случается редко, поскольку профессия бортпроводника предполагает пунктуальность. В случае опоздания на рейс вызовут резервного проводника.

Также стюардесса сказала о возможности забыть документы, без которых нельзя выходить в рейс: ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение и загранпаспорт.

Ранее, в октябре, бывшая сотрудница российской авиакомпании назвала размеры зарплат пилотов и бортпроводников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020