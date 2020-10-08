Бывшая стюардесса раскрыла зарплаты российских пилотов и бортпроводников

Бывшая сотрудница российской авиакомпании назвала размеры зарплат пилотов и бортпроводников. Об этом экс-стюардесса Рушана рассказала на своей странице в TikTok.

По ее словам, заработок членов летных экипажей у всех авиаперевозчиков «зависит от налета и оклада сотрудника».

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тыс. рублей, старший бортпроводник — 60-100 тыс. рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тыс. рублей», — рассказала девушка.

Она также отметила, что мужчин охотнее берут на должность бортпроводника, объяснив это тем, что на борту самолета всегда требуются представители сильного пола среди членов экипажа.

25 июля сообщалось, что стюардессы рассказали, как вести себя в самолете, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на борту иметь больше шансов на выживание. По их словам, пассажирам стоит быть внимательными.