Работы по ликвидации экологической угрозы идут на «Усольехимпроме»

Вокруг цеха «Усольехимпрома» установили водные завесы. На установку заграждений ушло около 900 т воды. Отряд Минобороны продолжает разбирать цех ртутного электролиза. Для этих работ используют тепловую машину УТМ-80М. Также специалисты проводят замеры химсостава воздуха. Группа военных прибыла в Усолье-Сибирское в августе. Тогда в сточных водах вокруг «Усольехимпрома» нашли ртуть. Концентрация вещества в воде превысила норму в 34 тыс. раз, в воздухе — в 367 раз.

В августе президент России Владимир Путин поручил привести в безопасное состояние объекты в Усолье-Сибирском. Правительство России совместно с региональными властями должно решить вопрос о передаче территорий предприятия. Госкорпорация «Росатом» занимается программой по приведению города в безопасное состояние.