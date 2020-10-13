Экотакси вновь запускают в Курске

В Курсе в эту субботу, 17 октября, вновь запустят экотакси. Активисты движения «ЭкоКурск» планируют забрать вторсырье по нескольким адресам.

Так, просушенное и рассортированное сырье можно будет сдать в входа в кинотеатр «Ассоль», па парковке у ТЦ «Бумеранг», напротив магазина «Пятерочка» в переулке Блинова и на парковке на проспекте Победы.

Как пишет «Курская правда» со ссылкой на активистов, можно сдать макулатуру без скрепок и пленок, алюминиевые и жестяные банки, канистры, флаконы из-под косметики, стекло, кольца и крышки. Из необычного – скрепки от пакетов от хлебобулочных изделий и винные пробки.